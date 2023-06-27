Особенный порошок, рассыпав который на грядках с морковью, вы получите урожай курупных овощей

Для этого понадобится пластиковый таз, куда помещается "ассорти" из нескольких видов подкормок, чтобы сэкономить время и силы на применение всех поочередно.

На 1 кг жмыха горчицы берем азофоску, после добавляем 1 кг золы. Все компоненты перемешиваются и такой состав рассыпается на грядках.

Жмых горчицы насытит почву азотом и отпугнет морковную муху.

Азофоска - универсальное "питание" для всех овощей, а зола содержит необходимое количество макро- и микроэлементов для моркови.