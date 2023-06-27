Лучшее место для посадки кабачков на дачном участке

Для того чтобы избрать правильное место для посадки кабачка, нужно разобраться в его предпочтениях.

Не всем дачникам известно, что растение любит солнце, также очень важен для него состав почвы.

Грунт должен быть насыщен нутриентами, хорошо дренирован. Компостная куча - отличное место для посадки кабачков.

Хорошим вариантом будет рыхлый и питательный субстрат, но в компостной куче есть все необходимые для культуры минералы и микроэлементы.

Если кабачки будут соседями компоста, то получат идеальное питание.

Чем больше питательных веществ находится в грунте, тем больше будет размер овоща. Ежедневно кабачок будет расти на несколько сантиметров!