Буланова рассказала о собственной беременности после того, как недавно вышла замуж

54-летняя Татьяна Буланова и ее оригинальный наряд на свадьбу стали причиной активного обсуждения знаменитости в Сети.
Часть поклонников певицы решила, что их любимица ждет наследника, о чем сообщат издание "МК".
Знаменитость призналась, что не ждала подобного ажиотажа вокруг своей свадьбы и платья, надетого ею по поводу торжества.
Свою беременность звезда сцены назвала выдумкой, а насчет критики своего наряда на свадьбу высказалась, что знает о ней. Но главное для исполнительнице, чтобы нравилось ей, а не окружающим.
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