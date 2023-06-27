Буланова рассказала о собственной беременности после того, как недавно вышла замуж

54-летняя Татьяна Буланова и ее оригинальный наряд на свадьбу стали причиной активного обсуждения знаменитости в Сети.

Часть поклонников певицы решила, что их любимица ждет наследника, о чем сообщат издание "МК".

Знаменитость призналась, что не ждала подобного ажиотажа вокруг своей свадьбы и платья, надетого ею по поводу торжества.

Свою беременность звезда сцены назвала выдумкой, а насчет критики своего наряда на свадьбу высказалась, что знает о ней. Но главное для исполнительнице, чтобы нравилось ей, а не окружающим.