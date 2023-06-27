Полив томатов при добавлении лимонной кислоты поразит результатом

12:41 2023-06-27

Не все дачники в курсе, что их любимые помидоры "скажут огромное спасибо" за полив овощей на основе лимонной кислоты.

Нужная дозировка лимонной кислоты заметно улучшит качество грунта, благодаря которому томаты развиваются заметно лучше и активнее.

Важным является применение лимонной кислоты с целью повышения действенности многих "магазинных" средств.

По этой причине не стоит пренебрегать этим проверенным способом.

В небольшом количестве теплой воды растворяют 1 ложку порошка, убедившись, что на дне нет комков.

После вливается концентрированное средство в большое ведро воды.

В вечернее время каждый овощ поливают 2 стаканами "подкисленной" жидкости.

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