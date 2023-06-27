Полив томатов при добавлении лимонной кислоты поразит результатом

Дачный эксперт рассказал, как добиться крупных плодов томатов: основные меры ухода в июле

Июль - горячая пора для дачников, всегда найдется много дел, в том числе надо продолжать уход за помидорами. Это важный период, когда можно повлиять на размер будущих плодов.