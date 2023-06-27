Способ высадить розы на учаске с помощью веток, оставшихся после обрезки цветов

Для этого необходимо обрезать ножом нижнюю часть каждого черенка и приготовить специальный ящик.

В дне короба делают дренажные отверстия, наполнив его большим количеством песка.

Теперь нужно лишь разместить в земле приготовленные черенки цветов, оставив между ними интервал в 4-5 см.

Через 1 месяц черенки приживутся, подарив листки и корешки. Ежедневный полив при такой процедуре обязателен.

После саженцы с осторожностью вынимаются из песка и высаживаются на клумбе.