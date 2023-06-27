Способ высадить розы на учаске с помощью веток, оставшихся после обрезки цветов

12:52 2023-06-27

Великолепный розарий высадить на дачном участке можно без похода на рынок за дорогостоящими саженцами. Любимые цветы развести можно посредством веток, оставшихся после обрезки взрослых растений.

Для этого необходимо обрезать ножом нижнюю часть каждого черенка и приготовить специальный ящик.

В дне короба делают дренажные отверстия, наполнив его большим количеством песка.

Теперь нужно лишь разместить в земле приготовленные черенки цветов, оставив между ними интервал в 4-5 см.

Через 1 месяц черенки приживутся, подарив листки и корешки. Ежедневный полив при такой процедуре обязателен.

После саженцы с осторожностью вынимаются из песка и высаживаются на клумбе.

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