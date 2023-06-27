ФСБ: уголовное дело против Пригожина прекращено

27 июня Центр общественных связей при Федеральной службе безопасности РФ сообщил, что сотрудники ведомства прекратили уголовное дело в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина, который является главой частной военной кампании "Группа Вагнера" и попытался осуществить военный мятеж в стране.

В ФСБ пояснили, что поводом для прекращения уголовного преследования в отношении Пригожина и его подчинённых является тот факт, что они отказались от ведения противоправной деятельности в России и остановили действия, направленные на насильственную смену власти внутри государства.

Известно, что в минувшую пятницу Федеральная служба безопасности завела уголовное дело по факту попытки организации вооружённого мятежа в России. Данное делопроизводство было начато после серии противоречивых высказываний Евгения Пригожина, который публично заявил о своих намерениях захватить Ростов.

Позднее колонны военной техники ЧВК Wagner Group действительно зашли на территорию Ростова-на-Дону, после чего бойцы организации захватили здание Южного военного округа Министерства обороны России. Далее 24 июня в течение всего дня с Пригожиным вёл переговоры президент Беларуси Александр Лукашенко.

По итогам переговоров пресс-служба Лукашенко рассказала, что белорусский лидер уговорил Евгения Пригожина остановить движение бронетехники на Москву, отказавшись от планов по осуществлению военного мятежа. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что Евгений Пригожин уйдёт в Беларусь, однако неизвестно, какую должность там будет занимать предприниматель.