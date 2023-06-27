Лазарева заявила, что возвращается в Россию

Ведущая ТВ Татьяна Лазарева проживает сейчас в Испании, но ни к каким эмигрантам себя не причисляет, заявив, что настанет тот день, когда она приедет в РФ.

Выступая в шоу "ОВД-Инфо", звезда экрана и сцены призналась, что ее не покидает ощущение, что она находится в Испании временно. Именно этим фактом Лазарева объясняет свой "очень плохой испанский".

Татьяна осознает, что устроиться на работу на чужбине не сможет. Дом за границей воспринимается как дача, на которой придется пожить пару лет, пока дочь Антонина отучится в ВУЗе.

При этом юмористка отмечает, что не страдает по родине ежедневно, считая такой подход пустой тратой времени и душевных сил.