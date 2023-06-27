Лукашенко поручил привести армию Беларуси в полную боеготовность

Во вторник, 27 июня, президент Беларуси Александр Лукашенко провёл совещание с представителями силового блока страны, где рассказал, что в минувшую субботу он поручил привести белорусские Вооружённые силы в полную боевую готовность. В пресс-службе Лукашенко пояснили, что поводом для усиления национальной армии послужили события в России, произошедшие вокруг персоны бизнесмена Евгения Пригожина.

По словам Александра Лукашенко, связанный с Пригожиным инцидент является болезненным для народа Беларуси, поскольку у белорусов и россиян общее отечество, волнения внутри которого всегда тревожат население Союзного государства и их многонациональный народ. При этом президент подчеркнул, что большого кровопролития в России удалось не допустить.

Также Лукашенко призвал средства массовой информации не делать героя из него, Владимира Путина или Евгения Пригожина, поскольку недавние события в России являются результатом внутренних противоречий и недопонимания в условиях боевых действий в зоне спецоперации.

Накануне глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Александр Лукашенко провёл конструктивные переговоры с Пригожиным, убедив его остановить попытку вооружённого мятежа в России. Евгений Пригожин принял предложение Лукашенко, после чего военная техника "Группы Вагнера" покинула Ростовскую область.

Также Песков рассказал, что Пригожин сможет покинуть Россию, направившись на территорию Республики Беларусь, гарантом чего является слово Владимира Путина.