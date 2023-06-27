Путин: российские военнослужащие остановили гражданскую войну в стране

Днём 27 июня Владимир Путин выступил в московском Кремле, где обратился к российским военнослужащим, которые участвовали в поддержании общественного порядка во время попытки вооружённого мятежа 24 июня, организованного главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Во время своего обращения Путин поблагодарил российских военных, сотрудников полиции, Росгвардии и других силовых ведомств, отметив, что их усилиями было фактически предотвращено начало гражданской войны на территории России. По словам Владимира Путина, все представители военного блока достойно проявили себя, не допустив кровопролития в стране.

Также Путин напомнил, что во время событий, связанных с "Группой Вагнера", погибло несколько российских военных лётчиков. Президент уверен, что погибшие военнослужащие достойно выполнили свой долг перед отечеством, ввиду чего Владимир Путин предложил почтить их память минутой молчания.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что во время попытки мятежа российское гражданское общество полностью объединилось вокруг действующей в государстве власти, не выразив поддержки лицам, покушавшимся на захват властных кабинетов исключительно насильственным путём.

Завершая своё обращение к российским военнослужащим, Владимир Путин поблагодарил их за верность воинской присяге, обязующей всех представителей спецслужб и войск защищать интересы населения России.