27 июня Владимир Путин выступил с речью перед представителями Вооружённых сил России на площади Кремля, поблагодарив их за усилия по предотвращению человеческих жертв во время инцидента, связанного с главой Wagner Group Евгением Пригожиным. Известно, что во время выступления Путина на мероприятии присутствовал глава Росгвардии и генерал армии России Виктор Золотов.

После речи Владимира Путина Золотов публично заявил, что подконтрольные Пригожину штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" в любом случае не смогли бы установить военный контроль над территорией Москвы, поскольку регулярные войска России существенно превосходят по численности любые частные военный кампании в мире.

Также Виктор Золотов дал оценку действиям российских военных во время попытки вооружённого мятежа в государства, назвав их "превосходными". Аналогичного мнения придерживается и сам Путин, который утверждает, что Росгвардия, работники МВД и солдаты армии РФ сделали всё необходимое для недопущения массовых гражданских столкновений.

Помимо прочего, Золотов подчеркнул, что некоторые сотрудники "Группы Вагнера" заблаговременно предупредили Минобороны России о намерениях Пригожина попытаться провести смену власти в стране. По словам Виктора Золова, бойцы Wagner Group утверждали, что мятеж может начаться в любой день с 22 по 25 июня.

Резюмируя, Золотов призвал проанализировать, не причастны ли западные спецслужбы к попытке вооружённого мятежа в России, который был организован Евгением Пригожиным. Накануне с аналогичной инициативой выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.