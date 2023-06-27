Вишня не простит, если высадить рядом с ней определенные деревья и кусты

13:40 2023-06-27

Вишни растут фактически на каждом дачном участке, а потому нужно учитывать их предпочтения, чтобы не лишится урожая любимых ягод. Речь пойдет о нежелательном соседстве.

Обычно вишня не обижает дачника урожаем, но есть ситуации, которых следует избегать.

К сокращению плодовитости приводит нежелательное соседство с определенными деревьями и кустами. 

Не стоит сажать рядом с вишней кусты крыжовника, малины и хвойные деревья. Не подойдут в соседи плодовой культуре также облепиха и чёрная смородина.

Не все в курсе, что плохо скажется на вишне также с яблоней, которая будет конкурировать с растением за питательные вещества.

Яблоня, имея увесистую корневую систему, вытягивает из почвы необходимые вишне микроэлементы.

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