Вишня не простит, если высадить рядом с ней определенные деревья и кусты

Обычно вишня не обижает дачника урожаем, но есть ситуации, которых следует избегать.
К сокращению плодовитости приводит нежелательное соседство с определенными деревьями и кустами.
Не стоит сажать рядом с вишней кусты крыжовника, малины и хвойные деревья. Не подойдут в соседи плодовой культуре также облепиха и чёрная смородина.
Не все в курсе, что плохо скажется на вишне также с яблоней, которая будет конкурировать с растением за питательные вещества.
Яблоня, имея увесистую корневую систему, вытягивает из почвы необходимые вишне микроэлементы.
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