Вишня не простит, если высадить рядом с ней определенные деревья и кусты

Обычно вишня не обижает дачника урожаем, но есть ситуации, которых следует избегать.

К сокращению плодовитости приводит нежелательное соседство с определенными деревьями и кустами.

Не стоит сажать рядом с вишней кусты крыжовника, малины и хвойные деревья. Не подойдут в соседи плодовой культуре также облепиха и чёрная смородина.

Не все в курсе, что плохо скажется на вишне также с яблоней, которая будет конкурировать с растением за питательные вещества.

Яблоня, имея увесистую корневую систему, вытягивает из почвы необходимые вишне микроэлементы.