Во вторник, 27 июня, венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал интервью репортёрам немецкого издания Bild, где публично заявил, что считает существенным просчётом решение глав стран коллективного Запада оказывать военную помощь Украине. По мнению Орбана, западные оборонные ведомства не должны обучать солдат ВСУ, а также передавать свои вооружения и боеприпасы Киеву.

При этом Виктор Орбан подчеркнул, что он не является человеком, который имеет что-то против украинской нации, однако также не хочет, чтобы мировая общественность впадала в тотальное заблуждение о способности армии Украины одолеть российские войска по итогам специальной военной операции.

Орбан полагает, что подконтрольные Западу СМИ намеренно заражают граждан Евросоюза и НАТО иллюзией о способности украинских военных вернуть контроль над территориями, вышедшими из-под подчинения Киева в результате СВО. В действительности же режим Владимира Зеленского не обладает должными ресурсами для захвата земель, отошедших к России.

Также Виктор Орбан выразил уверенность в том, что единственной, в чём сейчас остро нуждается народ Украины — это подписание и ратификация мирного договора между переговорными делегациями от Киева и Москвы, однако Зеленский намеренно отказывается от участия в переговорах с российскими чиновниками.

Накануне Владимир Путин публично заявил, что правительство России никогда не отказывалась от диалога по урегулированию с украинскими политиками, но главы западных государств не позволяют Киеву возобновить переговоры.