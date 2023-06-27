Защита капусты от вредителей: эксперты рекомендуют простые и эффективные способы

Предлагаемые способы невероятно просты, полезны и эффективны. Таким чудо-составом будет зола, которая поможет насытить капусту питанием, защитить от многих вредителей.

Зола зарекомендовала себя как профилактическое средство в борьбе с насекомыми.

Порошком продукта горения посыпают грядки и сами овощи.

Табачная пыль - еще один способ спасения капусты от вредных насекомых.

Средство на основе такого порошка готовится следующим образом: на 1 л горячей воды нужно пол стакана табачной пыли, которое перемешивают в жидкости и дают настояться в течение 3 суток.

Таким настоем проводится обработка культур.