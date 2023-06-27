Зеленский: есть все основания для приглашения Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе

27 июня Владимир Зеленский опубликовал новый пост на своём Telegram-канале, где публично сообщил, что существуют все основания для скорого приглашения украинского государства в ряды Североатлантического альянса. По мнению Зеленского, Украина может получить приглашение на вступление в НАТО на саммите блока в столице Литвы, который пройдёт с 11 по 12 июля.

Также Владимир Зеленский утверждает, что к текущему моменту ему полностью ясны возможные гарантии безопасности для Украины со стороны коллективного Запада, который предоставит их Киеву до его присоединения к Североатлантическому альянсу. При этом ранее Зеленский уже высказывался о возможности приглашения Украины в НАТО на мероприятии организации в Вильнюсе.

Зеленский рассказал, что в случае неприглашения Киева в ряды Альянса на следующем саммите организации подразделения ВСУ будут крайне деморализованы, из-за чего украинская контрнаступательная операция может столкнуться с существенно большими трудностями, чем предполагалось ранее.

Кроме того, Владимир Зеленский предупредил общественность о том, что Украина более никогда не будет представлена на мероприятиях НАТО, если её не пригласят в блок на саммите организации в литовской столице. При этом практически сразу после начала спецоперации Зеленский признался, что он сильно разочаровался в Североатлантическом альянсе.

Поводом для утраты веры во всесильность блока НАТО послужил тот факт, что страны-участницы организации ответили отказом на просьбу Владимира Зеленского закрыть воздушное пространство над Украиной, поскольку это обязало бы государства Североатлантического альянса сбивать российские ракеты и самолёты, спровоцировав Третью мировую войну.