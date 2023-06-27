Вы пожалеете об этом: растения, которых не должно быть на дачном участке

Культурами-самосейками являются незабудка альпийская, примула обыкновенная, пижма крупнолистная, синеголовник гигантский, лихнис корончатый и коровяк высокий.

Также к этой категории растений примыкают и почти все виды колокольчика (широколистный, скученный, персиколистный, молочноцветковый).

Если дачник совершит глупость, решив украсить клумбы одним или несколькими из вышеперечисленных цветов, то нужно тут же принимать меры защиты от самосева.

За растениями нужно внимательно наблюдать, удаляя тут же отцветшие соцветия.