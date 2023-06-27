Во вторник, 27 июня, экс-полковник американской армии и бывший советник главы обороны США Дуглас Макгрегор пообщался с журналистами, сообщив им, что считает Украину "монстром", который был создан администрацией Вашингтона. По мнению Макгрегора, украинский "монстр" появился из-за того, что руководство Белого дома постоянно подогревали русофобские настроения внутри властных кабинетов Киева.

Также Дуглас Макгрегор напомнил, что Соединённые Штаты не остановились на идеологической накачке Украины, перейдя к накачке её оружием: из запасов Пентагона были выделены миллиарды американских долларов на поставку вооружений и боевых снарядов украинским войскам, которые активно используются подразделениями ВСУ против российских военных.

При этом Макгрегор полагает, что к текущему моменту команда Джозефа Байдена полностью утратила контроль над правительством, вооружёнными силами и общественностью Украины, которые стали крайне избирательно подчиняться приказам, следующим с территории Вашингтона.

Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что сейчас ни один высокопоставленный американский политик не сможет публично признать бесконтрольность Киева и ошибку США, правительство которых в определённый момент совершило колоссальную ошибку, приняв решение об оказании военной помощи Украине.

В конце своего интервью репортёрам информагентства Judging Freedom Макгрегор назвал американского госсекретаря Энтони Блинкеном самым красноречивым примером неспособности Вашингтона признавать свои ошибки. Дуглас Макгрегор указал на то, что Блинкен продолжает поддерживать Украину в своих выступлениях, отказываясь брать на себя ответственность за накачку Киева вооружениями и эскалацию российско-украинского конфликта.