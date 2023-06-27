Шарлот добился своего: его включат в список иноагентов России

Общественное движение "Зов народа" призвало Минюст внести молодого исполнителя Эдуарда Шарлота в реестр иностранных агентов, отказав тому во въезде в российское государство после его публикации в адрес властей РФ, о чем информирует издание Life.ru.
Шарлот уверяет, что покинул родину и сжигает на камеру свой паспорт гражданина РФ. Он умоляет Украину дать ему выступать с концертами в этой стране, таким образом поддерживая соседей.
Активисты не исключают, что "скандалиста" впустят в Киев, разрешив выступать, а вырученные средства тот будет перечислять на счет ВСУ.
"Зов народа" действия знаменитости расценивает как антироссийские и дискредитирующие.
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