Лукашенко: командиры ЧВК «Вагнер» могут обучать войска Беларуси

Днём 27 июня Александр Лукашенко провёл переговоры с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным, сообщив ему, что на многочисленные слухи о возможном приходе подразделений частной военной кампании "Вагнера" на белорусскую территорию местное население реагирует крайне настороженно.

По словам Лукашенко, правительство Беларуси действительно может извлечь выгоду из контактов с руководящим составом Wagner Group, поскольку командиры данной организации в состоянии провести обучение солдат и офицеров вооружённых сил белорусской армии. Александр Лукашенко напомнил, что ЧВК "Вагнер" обладает внушительным боевым опытом и участвовало в спецоперации на Украине.

При этом Лукашенко считает, что штурмовики "Группы Вагнера" могли бы поделиться своим опытом с белорусскими военными, проведя их тотальное переобучение по своим стандартам. Также президент уверен, что данная ЧВК может рассказать представителям армии РБ, какие виды вооружений зарекомендовали себя в ходе СВО.

Кроме того, Александр Лукашенко утверждает, что он неоднократно беседовал с Владимиром Путиным о ходе спецоперации, услышав от российского коллеги, что облик боевых действий существенно изменился со времён Великой отечественной войны. В частности, Путин рассказал Лукашенко, что сейчас решающими элементами любого военного конфликта являются беспилотники и контрбатарейная борьба.

Резюмируя, Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что подразделения Wagner Group смогут из первых уст рассказать белорусским войскам о всех особенностях ведения военных конфликтов в реалиях нынешнего мира.