Спасение огурцов от мучнистой росы при помощи обработки посадок особым составом

Чернеющие и скручивающиеся листья огурцов и осыпающиеся овощи - признак того, что растение не пощадила мучнистая роса.

Всем давно известно, что любую хворь легче предупредить, чем потом лечить. В некоторых случаях избавиться от недуга невозможно, а это значит, что урожая не будет, а напасть взяла верх.

Есть смысл предпринять профилактические меры.

Ликвидировать споры опасного гриба можно посредством использования фунгицидов на основе серы (Топаз, Привент, Сульфарид или Байлетон).

Когда растение уже плодоносит, следует применять Фитоспорин, Фитодоктор или Бактофит.

Профилактикой возникновения болезни будет правильный полив: регулярный и не сверх меры.

При выращивании огурцов в теплице нужно следить, чтобы температура была в пределах 23-25 градусов тепла.

Удобрение необходимо вносить в срок и нужно помнить, что проведение дезинфекции перед посадкой растений - обязательный процесс, как и соблюдение севооборота.

Выдержка интервала при посадке между культурами не должна быть меньше 60 см.

Проветривание теплицы, выбор культур для посадки рядом, устойчивых к мучнистой росе.