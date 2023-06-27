Хренин подарил Лукашенко «ядерную бомбу» в качестве сувенира

27 июня Александр Лукашенко провёл совещание с представителями силового блока Беларуси, где также заслушал новый доклад белорусского министра обороны Виктора Хренина. Известно, что Хренин преподнёс Лукашенко сувенирный подарок в виде макета ядерной бомбы, которая бала впервые разработана на территории СССР в 1949 году.

Александр Лукашенко принял презент от главы Минобороны, отметив, что данный подарок лишён всяческого политического символизма и никоим образом не говорит о росте милитаристских настроений в Беларуси на фоне получения тактического ядерного вооружения от союзной армии России.

При этом сам подарок от Виктора Хренин Лукашенко назвал сугубо символическим, отметив, что Минск не испытывает эйфории от дислокации ядерного оружия на своей территории, однако передислокация подобного оружия в Беларусь является необходимостью на фоне экспансивного расширения блока НАТО к суверенным границам Союзного государства.

Накануне Александр Лукашенко дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, сообщив ей, что российское ядерное оружие может быть применено только в случае нападения на Беларусь и после согласования применения таких вооружений с Владимиром Путиным. Сам Путин утверждает, что ядерное оружие будет доставлено на белорусскую территорию после 7-8 июля, когда будут построены хранилища для него.

Позднее Владимир Путин заявил, что процесс перемещения российских ядерных вооружений в Республику Беларусь уже начался и будет завершён в ближайшее время.