Июльское удобрение, которое сделает из роз на дачном участке произведение искусства

С данной целю готовится особый состав для питания роз по листу.
Нужна крапива, календула, одуванчики, чистотел и хвощ. Травы (1/3 ведра) заливают водой до верха, оставляя настояться в течение 10-12 дней.
После настой процеживают и разводят из расчета 1:10, переливают в пульверизатор и опрыскивают цветы - процедуру осуществляют 1 раз в 14 дней.
Отличной подкормкой для роз будет также зола в количестве 2 стакана на 1 л воды.
Состав кипятят, дают настояться 48 часов в тёмном месте. После процеживания и разведения с водой (1: 5) в состав погружают веник, которым и обрабатывают листья.
Через несколько дней настой нужно смыть чистой водой.
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