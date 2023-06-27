Июльское удобрение, которое сделает из роз на дачном участке произведение искусства

С данной целю готовится особый состав для питания роз по листу.

Нужна крапива, календула, одуванчики, чистотел и хвощ. Травы (1/3 ведра) заливают водой до верха, оставляя настояться в течение 10-12 дней.

После настой процеживают и разводят из расчета 1:10, переливают в пульверизатор и опрыскивают цветы - процедуру осуществляют 1 раз в 14 дней.

Отличной подкормкой для роз будет также зола в количестве 2 стакана на 1 л воды.

Состав кипятят, дают настояться 48 часов в тёмном месте. После процеживания и разведения с водой (1: 5) в состав погружают веник, которым и обрабатывают листья.

Через несколько дней настой нужно смыть чистой водой.