Путин: руководство Минобороны России должно состоять из участников СВО

27 июня Владимир Путин провёл рабочее совещание с представителями силовых ведомств России, где публично заявил, что управленческий состав российского Министерства обороны должен состоять полностью из лиц, принимающих участие в специальной военной операции на Украине и имеющими боевые заслуги.

Характерно, что на встрече с Путиным присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу. Владимир Путин лично обратился к Шойгу, поручив ему вручить государственные награды российским солдатам и командирам, которые наиболее проявили своими боевые качества в зоне проведения СВО.

Также во время совещания с силовиками Путин сообщил, что деятельность частной военной кампании "Группа Вагнера", а также её материнской фирмы "Конкорд" полностью финансировалась российским правительством. В частности, с мая прошлого года по май 2023-го года власти России выделили ЧВК "Вагнер" свыше 86-ти миллиардов рублей.

При этом Владимир Путин поручил российским правоохранителями детально расследовать, не украли ли что-либо у государства командиры и подчинённые Wagner Group.

Во время выступления на рабочем совещании с главами силового блока России Путин рассказал, что украинские войска пытались воспользоваться ситуацией, сложившейся вокруг Евгения Пригожина, обернув её в свою пользу на поле боя, однако ни одно российские подразделение не было отозвано из зоны СВО во время попытки военного мятежа в стране, ввиду чего противник не смог реализовать свои замыслы.