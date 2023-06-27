Актер Николас Костер, сыгравший в сериале Санта-Барбара Лайонела Локриджа, скончался

О кончине Николаса Костера стало известно 26 июня.

Он был актером кино, театра и телевидения США, которого зрители хорошо знали по ролям в сериалах и известным телепроектам.

Россиянам артист известен по ролям Лайонела Локриджа в "Санта-Барбаре", Джо Морриса в "Далласе", Роберта Делани в "Другом мире".

Он участвовал в проектах "Третья планета от Солнца", "Одна жизнь, чтобы жить", "Маленькие прелестницы" и многих других.