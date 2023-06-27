Ловушка для колорадских жуков, избавляющая от необходимости собирать вредителей вручную

При помощи предлагаемой приманки можно не только собрать большое количество колорадских жуков, но и снизить их популяцию.

Для изготовления ловушки нужна пластиковая или стеклянная бутылка с высоким и узким горлом. В нее нужно натереть сырой картофель, влив половину стакана простой воды.

Эти приманки прикапывают в земле по всей площади грядки картошки "по самое горло".

Жуки сползаются на запах из ловушки сами, что позволяет не собирать их поштучно руками.

Очищать "сооружения от вредителей нужно раз в неделю, обновляя содержимое бутылки.