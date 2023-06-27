Ловушка для колорадских жуков, избавляющая от необходимости собирать вредителей вручную

При помощи предлагаемой приманки можно не только собрать большое количество колорадских жуков, но и снизить их популяцию.
Для изготовления ловушки нужна пластиковая или стеклянная бутылка с высоким и узким горлом. В нее нужно натереть сырой картофель, влив половину стакана простой воды.
Эти приманки прикапывают в земле по всей площади грядки картошки "по самое горло".
Жуки сползаются на запах из ловушки сами, что позволяет не собирать их поштучно руками.
Очищать "сооружения от вредителей нужно раз в неделю, обновляя содержимое бутылки.
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