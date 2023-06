Поклонница Pink на выступлении артистки выбросила прах своей мамы на сцену

Случай произошел на одном из выступлений Pink в рамках ее тура Summer Carnival Tour.

Издание The Mirror сообщает, что почитательница таланта артистки кинула мешок с прахом своей родительницы, когда певица исполняла композицию "Just Like A Pill".

Знаменитость поразилась такой ситуации, прервав тут же свое выступление.

Pink не стала скрывать, что ее шокировал этот случай, так как она не в курсе, как реагировать на подобные вещи.

Интересно, что поклонница не смогла объяснить, зачем это сделала.

Позднее звезда сцены (когда пришла в себя) поставила пакет с краю сцены, продолжив концерт.