Эксперты рекомендуют обрабатывать помидоры особым составом в конце июня, чтобы собрать обильный урожай овощей

16:22 2023-06-27

Конец июня - начало июля - время подумать о защите томатов от болезней (фитофторы), чтобы во время сбора урожая овощей не было разочарования.

В этот период нужно применять для защиты овощей от напастей серьезные средства.

Подойдут такие препараты, как "Консенто", "Провизор", "Гамаир", "Фитоспорин-М".

Также важно помнить и о защите помидоров от вредителей. С этой целью применяются биопрепараты "Биоверт" и "Фитоверм".

Данные составы остаются в почве на некоторое время, а после разлагаются, не принося никакого вреда культурам и земле.

Единственное, о чем нельзя забывать при их применении, что в борьбе с паутинным клещом они бессильны.

Если одолел именно этот вредитель, то использовать нужно Актару, которая является эффективной в таком случае.

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