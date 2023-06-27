Слава похвасталась, что к ней приставал Орландо Блум в рамках благотворительного вечера в Лондоне

Примечательно, что тогда у Славы ухажером был не только Орландо Блум, но и лидер популярной группы "Duran Duran" Саймон Ле Бон.

Это было много лет назад, но такое вряд ли забудешь, ведь не каждый день знакомишься с голливудским актером, который проявляет к тебе особый интерес.

Слава пошутила в социальных сетях: "Бабуля была нарасхват".

Напомним, что артистку связывают 18 лет отношений с предпринимателем Анатолием Данилицким. Сейчас они не вместе, но у них есть общая дочь Антонина.

Также у Славы есть старшая дочь Александра от первого брака, которая уже успела стать матерью, подарив певице внука.