Слава похвасталась, что к ней приставал Орландо Блум в рамках благотворительного вечера в Лондоне

Примечательно, что тогда у Славы ухажером был не только Орландо Блум, но и лидер популярной группы "Duran Duran" Саймон Ле Бон.
Это было много лет назад, но такое вряд ли забудешь, ведь не каждый день знакомишься с голливудским актером, который проявляет к тебе особый интерес.
Слава пошутила в социальных сетях: "Бабуля была нарасхват".
Напомним, что артистку связывают 18 лет отношений с предпринимателем Анатолием Данилицким. Сейчас они не вместе, но у них есть общая дочь Антонина.
Также у Славы есть старшая дочь Александра от первого брака, которая уже успела стать матерью, подарив певице внука.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__