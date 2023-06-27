Шакира сообщила, как узнала о неверности Жерара Пике

Шакира сокрушается, что прочитала о неверности своего супруга Жерара Пике, когда находилась в больнице, а ее отец был в реанимации.

Певица сокрушается, что отец ей был очень нужен тогда, но не помог дочери советом из-за тяжелого состояния здоровья.

Шакира сообщила, что отец к 91 году переболел коронавирусом, попал в 2 несчастных случая, перенес пневмонию и 5 операций за 6 месяцев.

Певица равняется на родителя, называя того примером стойкости, а их с матерью брак образцом любви, терпения, верности и счастья от нахождения друг с другом.