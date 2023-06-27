Подкормка, позволяющая вырастить урожай очень вкусного картофеля

Картофель, как и любую другую культуру, важно грамотно подкормить.

Есть особый состав, внести который нужно за 1 месяц до сбора урожая. В случае такого правильного питания картофель вырастет вкусным.

В конце июля или в 1-ой половине августа необходимо восполнить недостаток фосфора в почве.

Применять необходимо суперфосфат (100 гр.), который нужно растворить в 10 л воды.

Средство, которое нужно внести на грядку с культурой, готово.

Процедура, проведенная при соблюдении всех правил, - гарантия того, что в почве имеется достаточное количество фосфора.

Это хорошо скажется на состоянии корнеплодов, вкус которых будет отличным, а также они смогут долго храниться.