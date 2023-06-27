Подкормка, позволяющая вырастить урожай очень вкусного картофеля

Картофель, как и любую другую культуру, важно грамотно подкормить.
Есть особый состав, внести который нужно за 1 месяц до сбора урожая. В случае такого правильного питания картофель вырастет вкусным.
В конце июля или в 1-ой половине августа необходимо восполнить недостаток фосфора в почве.
Применять необходимо суперфосфат (100 гр.), который нужно растворить в 10 л воды.
Средство, которое нужно внести на грядку с культурой, готово.
Процедура, проведенная при соблюдении всех правил, - гарантия того, что в почве имеется достаточное количество фосфора.
Это хорошо скажется на состоянии корнеплодов, вкус которых будет отличным, а также они смогут долго храниться.
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