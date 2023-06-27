Бородина призналась, что ненавидит мужчин, которые храпят

Интересно, что для некоторых Ксения Бородина готова сделать исключение, простив им даже храп.

40-летняя знаменитость призналась, что хотела бы заранее владеть ситуацией, понимая, храпит ли ее возлюбленный или нет. Ксения утверждает, что, если бы могла различать такую особенность, глядя на мужчину, то даже бы не знакомилась с ним.

А исключение она делает только для своей собаки породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, которая живет у звезды экрана несколько лет и тоже грешит храпом.

Эксперты утверждают, что храп - не норма. При таких проявлениях нужно проконсультироваться с врачом. Медики обследуют пациента, составив соответствующий план лечения, после чего храп должен исчезнуть.