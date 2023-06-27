Время удаления усов у клубники играет огромную роль для растения

Обрезать побеги можно прямо в период плодоношения куста. Урожаю такой подход пойдет только на пользу.
Остальные лишние побеги следует ликвидировать до начала августа.
В случае обрезки после сбора урожая убирают и все поврежденные листья и цветоносы.
После данной процедуру можно вносить комплексные подкормки, что нужно для подготовки клубники к зиме и сбору обильного урожая ягоды в новом сезоне.
Кусты обрабатывают и на предмет вредителей и заболеваний, не забывая и про полив.
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