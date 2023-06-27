Правила выращивания мяты на дачном участке

С мятой дело обстоит также, как и с другими растениями. Важны почва, солнечный свет, соседи и другие факторы.

Культура "уважает" плодородный грунт и насыщенность его кислородом. При наличии в почве извести трава потеряет весь свой аромат, которым ценится. Не "любит" растение глину.

Что касается места, то нужно выбирать открытые участки, где достаточно солнечного света.

Садят ароматное растение в апреле, или в начале августа. Растет она быстро и может помешать другим культурам.

В соседи мяте не годятся растения со слабой корневой системой. Культура способна выжить петрушку, салат, базилик, зеленый лук, редис.

Поливать мяту нужно 3 раза в неделю, но не сверх меры. Дачники также опрыскивают листья растения, чтобы на них не скапливалась пыль.