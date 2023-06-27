Правила выращивания мяты на дачном участке

С мятой дело обстоит также, как и с другими растениями. Важны почва, солнечный свет, соседи и другие факторы.
Культура "уважает" плодородный грунт и насыщенность его кислородом. При наличии в почве извести трава потеряет весь свой аромат, которым ценится. Не "любит" растение глину.
Что касается места, то нужно выбирать открытые участки, где достаточно солнечного света.
Садят ароматное растение в апреле, или в начале августа. Растет она быстро и может помешать другим культурам.
В соседи мяте не годятся растения со слабой корневой системой. Культура способна выжить петрушку, салат, базилик, зеленый лук, редис.
Поливать мяту нужно 3 раза в неделю, но не сверх меры. Дачники также опрыскивают листья растения, чтобы на них не скапливалась пыль.
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