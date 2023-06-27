Ошибки при поливе огорода: о чем нельзя забывать в летний солнцепек

Особенно стоит поругать тех, кто предпочитает полив грядок прямо из шланга.

Тут наблюдаются сразу 2 ошибки, способные навредить растениям.

Первое - вода холодная, второе - давление при ее подаче слишком велико, что может повредить листья, корни и стебель культур.

Также некоторые пренебрегают временем полива, провоцируя ожоги у растений. Идеальным для полива растений являются утренние часы, в случае невозможности сделать это утром, можно осуществлять полив вечером после захода солнца.

Воду лить нужно под корни, а не на листья, которые могут получить ожог.

А самое главное - некоторые огородники не могут избавиться от привычки поливать "про запас", что может привести к гниению многих растений.