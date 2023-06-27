Дачники используют это удобрение для выращивания урожая крупной, сочной и сладкой свеклы

"Кормить" свеклу нужно в тот период, когда она подрастает и появляются 3-4 листика.
Это время, как правило, наступает через 3 - 4 недели после посадки растения.
Нужно насытить корнеплод азотом посредством внесения в почву карбамида.
Для этого понадобится 10 л воды, в которых необходимо растворить 1 столовую ложку препарата.
Подкормка вносится после полива между рядами свеклы, а не под корень.
Кроме азота, овощу необходимы калий и фосфор, которые отвечают за отличный вкус любимых овощей
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