Дачники используют это удобрение для выращивания урожая крупной, сочной и сладкой свеклы

19:45 2023-06-27

Подкормка, которую "любит" растение, способна творить чудеса. Эксперты в дачном деле в курсе, как нужно удобрять свеклу, чтобы скакать от радости, собирая урожай этих овощей.

"Кормить" свеклу нужно в тот период, когда она подрастает и появляются 3-4 листика.

Это время, как правило, наступает через 3 - 4 недели после посадки растения.

Нужно насытить корнеплод азотом посредством внесения в почву карбамида.

Для этого понадобится 10 л воды, в которых необходимо растворить 1 столовую ложку препарата.

Подкормка вносится после полива между рядами свеклы, а не под корень.

Кроме азота, овощу необходимы калий и фосфор, которые отвечают за отличный вкус любимых овощей

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