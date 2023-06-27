Волочкова вызвалась возглавить движение обиженных балерин и артистов балета

20:06 2023-06-27

Анастасия Волочкова утверждает, что к ней за помощью обратились артисты Большого театра, которых серьезно "обидели".

Артистка балета Анастасия Волочкова информировала в своих социальных сетях, что ее коллеги по Большому театру просят у нее защиты и помощи.

Балерина уверяет, что сообщение носит анонимный характер, но там "звучит" мольба отстоять право  артистов на достойную пенсию в срок.

Удивительно, ведь артисты балета, заканчивая с карьерой, могут начать получать выплаты только через 5 лет.

Возмущенная до глубины души Волочкова готова отстаивать права своих коллег.

Анастасия утверждает, что люди даже имена свои не называют, боясь накликать на себя гнев руководства Большого театра.

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