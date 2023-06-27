Волочкова вызвалась возглавить движение обиженных балерин и артистов балета

Артистка балета Анастасия Волочкова информировала в своих социальных сетях, что ее коллеги по Большому театру просят у нее защиты и помощи.

Балерина уверяет, что сообщение носит анонимный характер, но там "звучит" мольба отстоять право артистов на достойную пенсию в срок.

Удивительно, ведь артисты балета, заканчивая с карьерой, могут начать получать выплаты только через 5 лет.

Возмущенная до глубины души Волочкова готова отстаивать права своих коллег.

Анастасия утверждает, что люди даже имена свои не называют, боясь накликать на себя гнев руководства Большого театра.