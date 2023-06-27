Спасение роз от трипсов: сделайте это или любимица так и не зацветет

Первые признаки поражения - сигнал для того, что необходимо срочно обработать все цветы и бутоны, особенно тщательно это нужно сделать, если цветок имеет светлый оттенок.

Для этого применяются препараты, которые помогают бороться с трипсами.

Инсектоакарицид Масай - то, что нужно в подобной ситуации.

Разовой обработки мало. Сделать это следует 3 раза с интервалами в неделю. Стоит использовать разные средства.

Далее такую же работу проводят каждые 14 дней.