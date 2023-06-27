Подкормка бархатцев летом, чтобы они росли пышными и красивыми

Удивительно, но для этого нужно лишь отщипнуть верхушку цветка.

Делать это необходимо только тогда, когда высота его будет равна не менее 12 см.

Эта манипуляция позволит бархатцам отращивать боковые побеги, что превратит их в пышноцветущие, яркие цветы.

Успешность проведения процедуры проверяется наличием у бархатцев 2 пар листьев сверху и снизу.

Если бархатцы посажены сразу на участок, то прищипывание проводится 1 раз.

Если для выращивания цветов избрана рассада, то обрезать нужно верхушку 2 раза, чтобы достичь роста и насыщенного цветения растения.