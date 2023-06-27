Эксперты в дачном деле рекомендуют придерживаться особого графика внесения удобрений для капусты

Сначала следует полить капусту раствором из 10 л воды и 10 - 15 гр. мочевины. На одну культуру идет 1 - 2 л средства.

Еще через 10 - 15 дней нужно внести второе корневое удобрение с применением комплексных составов - 10 - 15 гр. на большое ведро воды (1 - 2 л на каждое растение).

Для этих целей подойдет и коровяк, приготовленный из расчета 1:5 к воде. На каждый куст тогда понадобится пол-литра воды. Также подойдет настой золы в количестве 1 стакан на 10 л воды.

Далее удобрение под корень вносится спустя 20-25 дней после второго, когда созревают кочаны.

В этот раз культуру необходимо "побаловать" настоем коровяка в смеси с вытяжкой суперфосфата (30 гр. на 10 л воды).