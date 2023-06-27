Певцов заявил, что РФ готова простить покинуших страну артистов, но те должны покаяться

Дмитрий Певцов сообщил, что все действия россиян, покинувших РФ, подлежат заведению на них уголовных дел. Прощение после таких "проклятий" получить можно будет через искреннее покаяние.

Актер убежден, что нужно это для внутреннего спокойствия тех, кто сегодня за рубежом, а не для тех, кто остался.

Обрести гармонию с самим собой невозможно при прощении окружающих, даже своей страны.

Откровениями по поводу депутат ГосДумы и артист поделился на собственной творческой встрече, когда рассуждал о возможном приезде своих коллег на родину.