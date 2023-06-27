Певцов заявил, что РФ готова простить покинуших страну артистов, но те должны покаяться

21:57 2023-06-27

Актер и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов обратился к своим уехавшим за рубеж коллегам, призвав тех покаяться, за что они могут быть прощены.

Дмитрий Певцов сообщил, что все действия россиян, покинувших РФ, подлежат заведению на них уголовных дел. Прощение после таких "проклятий" получить можно будет через искреннее покаяние.

Актер убежден, что нужно это для внутреннего спокойствия тех, кто сегодня за рубежом, а не для тех, кто остался.

Обрести гармонию с самим собой невозможно при прощении окружающих, даже своей страны.

Откровениями по поводу депутат ГосДумы и артист поделился на собственной творческой встрече, когда рассуждал о возможном приезде своих коллег на родину.

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