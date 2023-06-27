Цветы, посадив которые, можно наслаждаться пышным цветением до самой осени

Розы будут радовать глаз при правильном уходе и внесении удобрений в срок.

На основе этих красивейших растений хозяйки делают прекрасные цветочные композиции для дома.

Петуния - культура, популярная благодаря своей привлекательности. Петунии не нужен бесконечный полив. Цветок радует своей красотой хозяев дач до наступления холодов.

Лилейник - не такое популярное растение, но внимания заслуживает. Цветку не страшны заморозки и недостаток воды. Смотрится культура красиво и оригинально.

Астильба способна стать ярким акцентом сада. Плюс в том, что возможен огромный выбор касательно цветовой гаммы растений.