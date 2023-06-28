Выступление Арбениной и Ночных снайперов прошло в Ростове-на-Дону, несмотря на сообщения о его отмене и критику певицей СВО

Концерт "Ночных снайперов" прошел вчера, 27 июня, в культурно-спортивном комплексе (КСК) "Экспресс" в Ростове-на-Дону, несмотря на сообщения о том, что мероприятие отменено по техническим причинам, о чем информирует ТАСС.

О том, что культурного события не будет, заявляла депутат Госдумы Ростовского региона Екатерина Стенякина, направившая письма в адрес руководителя Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) и главы КСК "Экспресс" с требованием отменить мероприятие.

В ответ на это послание "верхушка" учреждения заявила, что концерта не будет.

Утром же 27 июня официальный представитель исполнительницы Дианы Арбениной сообщил в рамках интервью изданию "Газета.Ru", что концерту быть. В "Экспрессе" же заверяли, что концерта не будет у них, так как музыкантам давно отказано в аренде площадки.