Особый полив для получения урожая сочной и сладкой свеклы

Правильный полив свеклы решит "проблему со вкусом" овоща.

Грядку с корнеплодом следует поливать солёной водой.

Данная процедура не отличается сложностью, а способна значительно улучшить вкусовые качества овощей.

Хлорид натрия воздействует на свеклу так, что в ней накапливается сахар. Также порядком увеличивается размер овощей.

Безусловно, при применении соли ни в коем случае нельзя переборщить, так как такое обстоятельство снизит урожайность, ухудшит состояние грунта.

1 чайная ложка поваренной соли на большое ведро воды (10 л) - максим, который будет полезен овощу.

Раствор расходуется на 1 м кв. площади территории.

Такой полив проводится 3 раза в течение всего сезона.