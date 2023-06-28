Особый полив для получения урожая сочной и сладкой свеклы

Правильный полив свеклы решит "проблему со вкусом" овоща.
Грядку с корнеплодом следует поливать солёной водой.
Данная процедура не отличается сложностью, а способна значительно улучшить вкусовые качества овощей.
Хлорид натрия воздействует на свеклу так, что в ней накапливается сахар. Также порядком увеличивается размер овощей.
Безусловно, при применении соли ни в коем случае нельзя переборщить, так как такое обстоятельство снизит урожайность, ухудшит состояние грунта.
1 чайная ложка поваренной соли на большое ведро воды (10 л) - максим, который будет полезен овощу.
Раствор расходуется на 1 м кв. площади территории.
Такой полив проводится 3 раза в течение всего сезона.
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