Алсу оценила свои 40 лет, как возраст женственности и зрелой молодости

Вчера, 27 июня, известной певице Алсу исполнилось 40 лет.
Поздравления знаменитости направили коллеги, друзья и поклонники.
Звезда сцены заявила, что ее нисколько не пугают такие солидные цифры в паспорте.
Она рада тому, что за ее плечами есть уже бесценный опыт в профессиональном плане и тот факт, что она познала счастье материнства.
Под снимком с дня рождения селебрити поблагодарила свою семью и друзей, которые делают ее счастливой.
Певица заверила, что в этом возрасте ей нравятся ее зрелая молодость и женственность.
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