В среду, 28 июня, отставной советник Министерства обороны Соединённых Штатов Дуглас Макгрегор записал новое видео для своего Youtube-канала, где публично заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации армия Украины приблизилась моменту своего тотального разгрома российскими войсками.

По данным Макгрегора, из-за череды неудач во время ведения контрнаступательной операции солдаты ВСУ пребывают в состоянии тотального упадка, ввиду чего многие подразделения ВСУ отказываются принимать участие в новых атакующих манёврах, сопряжённых с большими потерями.

Также Дуглас Макгрегор отметил, что сотрудники американской разведки фиксируют случаи массового дезертирства в рядах украинской армии, солдаты которой отвергают планы Владимира Зеленского по контрнаступлению из-за непродуманной тактики мясных штурмов, широко практикуемой Генштабом ВСУ.

Резюмируя, Макгрегор выразил уверенность в том, что у существующего в Киеве политического режима Зеленского манифестировались существенные проблемы, наличие которых угрожает не только полной потерей боеспособности армией Украины, и ликвидацией украинской государственности.

Накануне ряд западных СМИ со ссылкой на источник в Пентагоне рассказали о том, что начиная с 4 июня и по настоящий момент ВСУ потеряли около 17-ти боевых машин пехоты Bradley американского производства, что составляет 15 процентов от общего количества таких БМП, переданных Киеву от США.