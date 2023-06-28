Лукашенко: Беларусь может модернизировать ключевые секторы экономики РФ

28 июня Александр Лукашенко выступил с видеообращением перед участниками X форума регионов Беларуси и России, где публично заявил, что именно белорусское государство может сыграть решающую роль в модернизации наиглавнейших отраслей российского экономического сектора.

По словам Лукашенко, уже сейчас известно, что в ходе Петербургского международного экономического форума и других профильных мероприятий ряд белорусских областей и регионов Российской Федерации ратифицировали соглашения о сотрудничестве свыше чем на 5 миллиардов долларов.

При этом Александр Лукашенко признаёт, что правительство Беларуси с удовлетворением наблюдает за темпами активизации российско-белорусского сотрудничества, однако администрации Минска и Москвы не должны останавливаться на достигнутом, поскольку экономический потенциал Союзного государства существенно превышает нынешние достижения.

Также Лукашенко выразил уверенность в том, что власти Беларуси могли бы оказать помощь российским регионам в вопросах сельского хозяйства, строительства станков и специализированной техники, фармакологии, обработки древесных материалов и других сферах тяжёлой и лёгкой промышленности.

Кроме того, Александр Лукашенко полагает, что Россия и Беларусь могут взаимовыгодно взаимодействовать в вопросах, сопряжённых с освоением космического пространства.