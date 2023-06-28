SCMP: армия Китая разрабатывает сценарий «тотальной войны» с Западом

28 июня репортёры издания South China Morning Post сообщили, что руководство Министерства обороны Китайской Народной республики заложили концепцию "тотальной войны" в план по проверке эффективности и тестированию новых видов вооружений, созданных специально для нужд армии Китая.

По данным аналитиков SCMP, в администрации Пекина считают, что сейчас риск начала американо-китайской войны является наивысшим за всю историю существования человечества, ввиду чего в правительстве КНР было принято решение заблаговременно подготовить национальные войска к масштабному конфликту.

В частности, утверждается, что при разработке концепции "тотальной войны" используется кодовое слово "синий альянс", с которым теоретически может произойти конфликт у Китая. Военные эксперты сходятся во мнении, что под "синим альянсом" подразумевается Североатлантический альянс (НАТО).

В доказательство теории о планах КНР по ведению боевых действий против НАТО представители South China Morning Post приводят выдержки из засекреченных документов Министерства обороны Китая, в которых предлагается создать специализированное оружие для уничтожения эсминцев Arleigh Burke.

Характерно, что Arleigh Burke стоят на вооружении только у Соединённых Штатов, которые являются членом и негласной главой Североатлантического альянса.