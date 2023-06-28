SCMP: армия Китая разрабатывает сценарий «тотальной войны» с Западом

13:10 2023-06-28

Новостное агентство South China Morning Post сообщило о намерениях китайских войск создать стратегию ведения тотальной войны против западных государств.

28 июня репортёры издания South China Morning Post сообщили, что руководство Министерства обороны Китайской Народной республики заложили концепцию "тотальной войны" в план по проверке эффективности и тестированию новых видов вооружений, созданных специально для нужд армии Китая.

По данным аналитиков SCMP, в администрации Пекина считают, что сейчас риск начала американо-китайской войны является наивысшим за всю историю существования человечества, ввиду чего в правительстве КНР было принято решение заблаговременно подготовить национальные войска к масштабному конфликту.

В частности, утверждается, что при разработке концепции "тотальной войны" используется кодовое слово "синий альянс", с которым теоретически может произойти конфликт у Китая. Военные эксперты сходятся во мнении, что под "синим альянсом" подразумевается Североатлантический альянс (НАТО).

В доказательство теории о планах КНР по ведению боевых действий против НАТО представители South China Morning Post приводят выдержки из засекреченных документов Министерства обороны Китая, в которых предлагается создать специализированное оружие для уничтожения эсминцев Arleigh Burke.

Характерно, что Arleigh Burke стоят на вооружении только у Соединённых Штатов, которые являются членом и негласной главой Североатлантического альянса.