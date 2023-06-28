Правильный полив укропа, чтобы зелень росла ароматной и пышной

Нашатырный спирт, приобретенный в аптеке, поможет вырастить ароматную и пышную зелень за счет содержания азота.

На 10 л воды понадобится 1 ложка нашатыря. Также состав становится более эффективным при добавлении в него золы в количестве 200 гр.

После этого необходимо полить укроп приготовленным раствором. Средство можно использовать каждые 7 дней.

Можно нашатырный спирт для укропа применять и по-другому. В 1 л жидкости растворяют 1 чайную ложку аптечного средства и проводят опрыскивание.