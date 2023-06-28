28 июня бывший телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон провёл новый выпуск своего авторского шоу в мессенджере Twitter, где сообщил, что накануне Владимир Зеленский опубликовал тридцатисекундный видеоролик. В данном видео Зеленский утверждает, что с высокой долей вероятности следующие выборы на Украине, запланированные на 2024 год, будут отменены.

Карлсон поспешил прокомментировать новое признание Владимира Зеленского, заявив, что президент Украины всего за тридцать секунд буквально уничтожил остатки демократического устройства в собственном государстве. По мнению Такера Карлсона, за эти же полминуты Зеленский лишил США последних аргументов для продолжения военной поддержки Киева.

Объясняя свою позицию, Карлсон отметил, что правительство Соединённых Штатов с самого начала спецоперации интенсивно поддерживало Украину в военном и финансовом планах, ссылаясь на то, что украинское государство является такой же демократической страной, как члены НАТО и Евросоюза.

К настоящему моменту стало понятно, что Владимир Зеленский принял единоличное решение задушить остатки демократии на Украине, окончательно узурпировав власть в стране, считает Такер Карлсон. Кроме того, экс-ведущий Fox News напомнил о самом красноречивом примере отсутствия демократического устройства внутри Украины.

Таким примером Карлсон назвал гонения Зеленского на руководство Киево-Печерской лавры, незаконное задержание священнослужителей и наложение запрета на любую критику в отношении киевского режима по вопросам репрессий против правосланых христиан.