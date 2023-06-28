Песков: солдаты армии России спасают детей на Донбассе, рискуя своими жизнями

28 июня глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал интервью российским журналистам, где ответил на обвинения западных коллег в адрес России. В частности, Песков дал оценку распространившимся в СМИ слухам о причастности российских военных в воровстве детей из республик Донбасса.

По словам Пескова, в администрации Кремля категорически не согласны с подобными обвинениями в свой адрес, поскольку солдаты армии России каждодневно рискуют своими жизнями, спасая несовершеннолетних в зоне проведения специальной военной операции, в том числе на территории Донецкой и Луганской Народных республик.

При этом Дмитрий Песков отметил, что участники спецоперации регулярно вывозят детей и подростков из местности, которую обстреливают украинские войска, представители которых всё чаще наносят ракетно-бомбовые удары по объектам социально значимой инфраструктуры страны.

Характерно, что днём ранее президент Беларуси Александр Лукашенко публично заявил о том, что западные чиновники стали обвинять его в причастности к незаконному вывозу несовершеннолетних с территории Донбасса. Лукашенко указал на абсурдность подобных обвинений, признав, что в Беларусь действительно приезжают дети из ЛНР и ДНР.

Александр Лукашенко подчёркивает, что несовершеннолетние из Донбасса проходят процедуры оздоровления в белорусских санаториях и детских лагерях, в то время как отдых подростков в таких учреждениях на территории Беларуси финансируется из бюджета Союзного государства.