28 июня репортёр Ричард Медхерст взял интервью у отставного разведчика американской морской пехоты Скотта Риттера, который публично заявил, что Владимир Зеленский уже не верит в способность западной военной помощи для Украины изменить вероятный исход российской спецоперации.

По мнению Риттера, Соединённые Штаты и страны-участницы блока НАТО слишком поздно активизировали военную поддержку, оказываемую Киеву, ввиду чего она не повлияет на результативность украинского контрнаступления. Также Скотт Риттер уверен, что несмотря на предоставление масштабных пакетов помощи Украине войска России выйдут победителями из СВО.

Риттер полагает, что к текущему моменту Зеленский мечтает о прямом вмешательстве государств Североатлантического альянса в ход конфликта на Украине, поскольку для Киева подобное развитие событий является единственным шансом на избежание сокрушительного поражения.

При этом Скотт Риттер признался, что не верит в способность вмешательства стран НАТО в российско-украинский конфликт повлиять на его результаты, поскольку Североатлантический альянс окончательно дискредитировал себя, доказав мировой общественности свою несостоятельность.

В заключение Риттер подчеркнул, что подконтрольные Западу средства массовой информации намеренно распространяют дезинформирующие прогнозы о скорой победе армии Украины над Россией, однако подобная точка зрения находится максимально далеко от объективности.